Saunders con múltiples fracturas tras pelea con Canelo.

El británico fue sometido a cirugía y dejó un mensaje en su cuenta de Facebook.

Luego de la derrota por KO que sufrió Billy Joe Saunders ante ‘Canelo’ Álvarez en el octavo round, el púgil británico anunció lo grave de sus heridas y eso incluye múltiples fracturas en la cara que tuvieron que ser curadas con cirugía.

Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, Saunders reveló que tuvo una fractura orbital. Además, Saúl Álvarez le partió la mejilla en tres y por eso ya no pudo salir a terminar la pelea en la que el mexicano defendió sus títulos.

“Gracias a todos por el mensaje. Fractura del orbital en el ojo y el hueso de la mejilla rota en tres partes”.

“En la operación de ayer todo salió bien. Algunas veces ganas y otras pierdes, no me sentí fuera de mi liga, pero me dieron un buen golpe y no pude ver. Pero Ben consiguió que Conner lo jalara. Gracias a todos los que vieron la pelea, regresaré. Bendiciones”.

Previo a la contienda, Saunders entró en guerra de declaraciones y comenzó a insultar a Canelo y su entorno. Iincluso, su padre amenazó con retirarlo de la batalla y que otro rival peleara con Canelo.

Los ocho rounds fueron un festín para el mejor libra por libra del mundo y Saunders pagó las consecuencias con una golpiza que tardará en olvidar. Poco después de la derrota, el boxeador inglés meditó la posibilidad de retirarse.

En su mensaje deja claro que volverá a pelear, por lo que tendrá que ser el equipo médico que lo atendió el que determine si las lesiones sufridas en el ojo permitirán a Billy Joe volver a subirse a un ring.

