Saúl Álvarez se bajaría el sueldo para pelear este año. La pandemia de COVID-19 ha evitado que Saúl Álvarez se haya subido a un ring en lo que va de 2020, sin embargo, el Canelo, el boxeador mejor pagado del deporte, está dispuesto a recortar su salario con tal de pelear el próximo mes de septiembre.

Entre Callum Smith y John Ryder saldrá el próximo rival de Canelo #CallumSmith | #JohnRyder | #CaneloÁlvarez https://t.co/LYZaOcfZM6 — TUDN USA (@TUDNUSA) July 10, 2020

Eric Gómez, directivo de Golden Boy Promotion, reconoció en una entrevista con Sky Sports que Álvarez acordó bajar sus ingresos para su siguiente combate, con la finalidad de amarrar una pelea antes de que acabe el año. Asimismo, reveló que el jalisciense podría enfrentarse a Callum Smith o John Ryder en su regreso a los cuadriláteros.

Canelo Alvarez next fight: Callum Smith and John Ryder in running as Golden Boy president says there is a ‘very good chance’ opponent will be British, TalkSporthttps://t.co/f4NKq8X1QZ…https://t.co/WFndMJVnnr — covidnews.ch (@covidnewsCH) July 10, 2020

“Todo va a depender de las negociaciones. No estamos viviendo en el mismo mundo que vivimos el año pasado. Canelo va a tomar un recorte significativo en su sueldo. Cualquiera que se acerque a la mesa y sea razonable, podrá pelear”, expresó Gómez.

La mano derecha de Óscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, detalló que el Canelo está “preocupado” por el escenario en el que se desarrollará su próxima pelea. El mexicano tiene entendido que muy probablemente no podrá luchar en frente de sus seguidores, ante las medidas de restricción por la continencia sanitaria, empero, espera conocer el veredicto final.

#CaneloAlvarez wants a TOP fighter for September 12 says Eric Gomez https://t.co/0NSKu9Eqy8 — Boxing News 24 (@boxingnews24) July 10, 2020

“La gran preocupación que él (Canelo) tiene son los protocolos. Si pelea en septiembre, no habrá fans. Estamos en comunicación con él y pronto va a tomar la decisión sobre si podría pelear sin fans o se espera hasta que de alguna forma nos acerquemos a la normalidad”, concluyó Eric Gómez.

"Billy Joe Saunders pulls out of Canelo Alvarez fight talks for September 12 over ‘not being able to train properly’ – The Sun" https://t.co/uDDAQLM7KY — MarvNTreyHD1 🌐 (@MarvNTreyHD1) July 10, 2020

Saúl Álvarez devengó 35 millones de dólares por cada pelea que tuvo en 2019. Entre los candidatos a retar al Canelo, además de los ya mencionados, también se mencionan a Sergey Derevyanchenko y David Lemieux.

