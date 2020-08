Saúl Álvarez no festejará la independencia de México con pelea. La pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente al mundo de los deportes y así lo puede comprobó Saúl Álvarez, quien no podrá festejar el día de la independencia de México sobre los cuadriláteros. Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, confirmó que el pugilista jalisciense no tendrá una función para mediados de septiembre, pero dejó abierta la puerta para el regreso del Canelo a la acción.

¡Un 15 de septiembre sin FIESTA y sin ver al CANELO! 🇲🇽💔https://t.co/agHAvrno4P — MedioTiempo (@mediotiempo) August 14, 2020

“No (hay actualización) señor Presidente (Mauricio Sulaimán). (‘Canelo’) Está entrenando, estamos esperando llegar a un acuerdo en cuanto a la fecha. El 12 de septiembre obviamente no se va a llevar a cabo pero estamos llegando a un acuerdo sobre la nueva fecha”, declaró Gómez sobre los planes inmediatos de Álvarez.

Canelo Álvarez no volverá a pelear en el Día de la Independencia de México por 2do año consecutivo 🇲🇽🥊https://t.co/yCdkUVRpeJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 14, 2020

Este será el segundo año consecutivo en que el Canelo no concreta una pelea para dar el ‘grito de independencia’. En 2019, el boxeador mexicano no logró cerrar un combate con rival de gran nivel en septiembre, por lo que postergó su vuelta a los rings.

Finalmente, Saúl Álvarez firmó una pelea con Sergey Kovalev para el mes de noviembre, en lo que resultó ser una histórica noche. El Canelo venció al ruso y se convirtió en el primer pugilista desde 1938 en ostentar tres campeonatos del mundo en diferentes categorías al mismo tiempo.

¡Saunders quiere sí o sí enfrentar a Canelo! 🔥🥊https://t.co/Jq5wTn2hVM — AS México (@ASMexico) August 10, 2020

Se espera que el mexicano se enfrente a Callum Smith (27-0, 19KO’s) una vez que se defina su vuelta a los rings. La próxima pelea del Canelo no podrá contar con público, debido a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y que aún afecta al territorio de Estados Unidos.