Saúl Álvarez enfrentará a Callum Smith. Saúl Álvarez confirmó su regreso a los cuadriláteros este martes. El Canelo, que fue acompañado por su mánager Eddy Reynoso, informó que enfrentará el próximo 19 de diciembre al boxeador inglés Callum Smith. La pelea aún no tiene sede confirmada.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith. 🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF — Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020

De acuerdo a Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, Canelo y Smith acordaron desde hace algunos días los términos financieros de la pelea. Asimismo, discutieron pelear en el estadio AT&T, casa de los Vaqueros de Dallas, en Arlington, Texas, en el Alamodome, en San Antonio, Texas, o en el NRG Stadium, sede de los Texanos de Houston, empero, hasta este momento no se ha elegido un lugar para celebrar su combate.

Canelo Álvarez vs Callum Smith (Supercampeonato WBA supermedio + Título Lineal) el 19 de diciembre. Es copromoción con @EddieHearn y la sede concreta del combate se anunciará próximamente pic.twitter.com/epfXnPwucW — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 17, 2020

Esta será la primera pelea de Álvarez en 2020 y la primera desde que rompió su histórico contrato con Golden Boy Promotions y la cadena DAZN. Para este combate, el boxeador jalisciense tendrá como socio comercial a la promotora Matchroom Boxing, perteneciente a Eddie Hearn (promotor de Smith).

“Estamos aquí, somos personas disciplinadas, que siempre está listo, lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo. Para el 19 de de diciembre contra Callum Smith, que es de los mejores en las 168 libras. Eso me hace muy feliz. Estaremos peleando contra uno de los mejores, me siento muy contento, queremos seguir avanzando y seguir siendo los mejores. No queremos que el 2020 se vaya sin una pelea del ‘Canelo’”, declaró Álvarez al confirmar la pelea.

¡Es oficial!@Canelo y @CallumSmith23 se enfrentarán el 19 de diciembre en un duelo de alto calibrehttps://t.co/u9tlzrXHKa — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) November 17, 2020

Callum Smith cuenta con récord de 27-0, con 19 KO’s, y viene de derrotar polémicamente a John Ryder. Por su parte, Saúl Álvarez tiene una marca de 53-1-2, 36 KO’s, y peleó por última ocasión el año pasado ante Sergey Kovalev.

