Saúl Álvarez cree que ante Callum Smith se podría dar la pelea del año. Saúl Álvarez regresará al cuadrilátero el sábado, cuando se mida en el Alamodome ante Callum Smith. El Canelo tendrá su primera y única función del 2020 y pese a que tiene más de un año sin pelear considera que su combate ante el británico tiene el potencial de ser la “pelea el año”.

'Canelo' vs Callum Smith: Para la pelea del sábado, Saúl Álvarez… ¡favorito! https://t.co/73cqdM0Mi0 pic.twitter.com/f1p21QpHxV — El Horizonte (@ElHorizontemx) December 16, 2020

“Claro que sí, por qué no pensar; es una pelea que se puede dar, la pelea del año. Es un peleador que le gusta entrar también, que le gusta pelear y para que sea una buena pelea siempre tiene que ser parte de los dos. Me gusta el estilo que tiene, porque puede ser, sí, la pelea del año”, declaró el boxeador jalisciense.

Saúl Álvarez y Callum Smith, que pelearán este sábado en San Antonio, se tomaron la foto del recuerdo con jerseys de los Spurs.



📸 Ed Mulholland / Matchroom pic.twitter.com/r2InGkBjP7 — CANCHA (@reformacancha) December 16, 2020

Asimismo, descartó que la diferencia en la estatura entre ambos boxeadores, Callum es 18.5 centímetros más alto que el Canelo, pueda ser un factor decisivo en el combate. Además, mencionó que confía en sus capacidades para nulificar esa ventaja para el británico y poder derrotar a Smith.

Callum Smith confía en derrotar al Canelo Álvarez

“Ya sabíamos la estatura que tiene, no me sorprendió en lo absoluto. Tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Callum Smith, estamos listos para eso, así que no es nada nuevo”, agregó.

Saúl Álvarez regresa al ring para enfrentar a Callum Smith, y estos son las curiosidades y los datos que no sabías del boxeador mexicano.#FrecuenciaElemental #CuriosidadElemental #ElCambioEresTú #QuédateEnCasahttps://t.co/j0r8NGBCSB — Frecuencia Elemental (@Frecuencia_E) December 16, 2020

Por último, Saúl Álvarez habló sobre las condiciones en las que se desarrollará la pelea, en medio de la pandemia de COVID-19, y expresó su felicidad por la oportunidad de poder brindar una exhibición frente a aficionados.

El pasado martes Saúl Álvarez y Callum Smith tuvieron su primer careo previo a su enfrentamiento del próximo sábado 19 de diciembre https://t.co/DG7zG1VhD9 — Periódico e-consulta (@e_consulta) December 17, 2020

“Ya estamos aquí, me siento muy contento. Es un poco diferente a lo que hemos vivido, pero prácticamente hay que adaptarnos a todo, ha sido un año muy difícil para todos, y ahora lo que queremos es ir poco a poco reactivando esto. Tenemos en una arena de 70 mil personas (reducida) a 12 mil personas para poder poner todo a su distancia y reactivando esto porque al final, esto es lo que nos hace seguir viviendo”, concluyó.

