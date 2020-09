Saquon Barkley se perderá el resto de la temporada de la NFL. La temporada de la NFL no pudo iniciar peor para los Gigantes de Nueva York. Tras caer en sus primeros dos juegos del año, la escuadra neoyorquina deberá enfrentar el resto de la campaña sin la presencia de Saquon Barkley. El equipo confirmó que su corredor estelar sufrió una ruptura de los ligamentos de su rodilla derecha.

Saquon Barkley underwent an MRI of his right knee that confirmed a torn ACL. Barkley will undergo surgery to repair the injury in the near future.

Details: https://t.co/WvPRJsYA9t pic.twitter.com/0tO4stA8wT

— New York Giants (@Giants) September 21, 2020