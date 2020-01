Santos gana en juego de volteretas a León

Luke Kuechly no estaría listo para dejar la NFL. Después de que anunciara su retiro de los emparillados, Luke Kuechly no estaría listo para decirle adiós a la NFL. De acuerdo a ESPN, el ex apoyador de las Panteras de Carolina tendría interés en ocupar un puesto dentro de la única organización para la que jugó en la liga.

Según lo informado por ESPN, Kuechly buscaría mantenerse en activo en la NFL ya sea en un cargo de consultor, directivo o entrenador o cualquier lugar en el que pueda ayudar a Carolina. Sin embargo, no se descarta que reciba algunas ofertas para realizar la transición a la televisión y sirva como analista de los juegos para alguna cadena norteamericana.

Luke Kuechly Interested In New Role With Panthers https://t.co/IbxsRGmm71 pic.twitter.com/56TzgUiBgS

Luke Kuechly sorprendió al mundo del futbol americano al anunciar su retiro el pasado jueves a la edad de 28 años y cuando se encontraba en el pináculo de su carrera. “Solo hay una manera de jugar este deporte y es como lo he hecho desde niño: rápido, físico, fuerte. Y en este punto no sé si sea capaz de seguir haciéndolo. Eso es lo más difícil de todo”, declaró el linebacker al dar a conocer su decisión.

“In my heart, I know it’s the right thing to do.” pic.twitter.com/mSDyJ0iEMw

Kuechly fue uno de los mejores jugadores de su posición desde que seleccionado por las Panteras de Carolina en el Draft de 2012. En su primera temporada en la NFL fue seleccionado como el Novato Defensivo del Año y una campaña después, Luke Kuechly fue galardonado como el Defensivo del Año, el más joven en obtener este reconocimiento.

Luke Kuechly fue elegido en cinco ocasiones al All Pro Team, el cual reconoce a los mejores en cada posición, y fue seleccionado en sus siete temporadas al Pro Bowl (Juego de Estrellas).

"He gave it everything he had every single Sunday." 👏

What made @Panthers LB Luke Kuechly an all-time great. (via @BaldyNFL) pic.twitter.com/LGcbfpt9Mb

— NFL (@NFL) January 17, 2020