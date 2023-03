Santiago Tovar, nuevo refuerzo de Canel´s Racing.

Una nueva temporada está por comenzar, NASCAR México se encuentra a poco menos de un mes de dar inicio el 2023, el año del tetracampeonato ha quedado atrás, la mira está puesta ahora en defender el título.

Desde finales del 2022 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team ha comenzado a prepararse de manera adecuada, buscando en todo momento seguir conformándose como escudería ganadora, siete campeonatos NASCAR no son tarea fácil, menos continuar de manera consecutiva más de 40 años dentro del automovilismo deportivo.

Los equipos que este año conformarán la línea de partida en NASCAR México han comenzado a mover sus piezas, todos con el objetivo de estar siempre un paso adelante, y el Team GP no es la excepción, también toca mover un poco las piezas y recibir a un gran piloto, Santiago Tovar quien se integra a Canel´s Racing este 2023 y que seguramente irá de la mano tanto del Ing. Ramiro Fidalgo como de su compañero Rubén García Jr. buscando fecha tras fecha la bandera a cuadros que le permita al equipo nuevamente luchar por un campeonato más.

Santiago es un joven piloto de 29 años, graduado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac, radica en la Ciudad de México, gusta del ciclismo, deporte que le ha permitido fundar y dirigir Watopia Haus y Watopia CC. (Tiendas de ciclismo en CDMX y Mérida).

Su experiencia, manejo y gran determinación permitieron a Santiago Tovar llegar a Canel’s Racing-Team GP, Tovar comenzó su carrera dentro del automovilismo en el año 1998 en el kartismo, consagrándose en cinco ocasiones como campeón nacional del 2003 al 2008, en el 2006 Campeón latinoamericano de kartismo y top 3 “Stars of Karting”, 2009 a 2011 Campeón categoría F1800, F2000 Renault, para el 2012 llega a la categoría Trucks México siendo Novato del Año, en 2013 es Novato del año NASCAR México y segundo piloto más joven en obtener una victoria.

“Primero que nada quiero agradecer a todo Team GP y Canel´s Racing por abrirme las puertas del equipo, sin duda viene el reto más importante de mi carrera y esto me llena de emoción, me motiva para darlo todo en la preparación física y mental de cara al campeonato NASCAR México 2023. El año pasado fue complicado para mí en donde no pude correr NASCAR, pero bueno, esto me dejó con mucha hambre para regresar mejor esta temporada, de la mano del Ingeniero Ramiro Fidalgo y todo el equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team voy a tener gran oportunidad de ganar carreras así como pelear por el campeonato, lo importante es sumar, llego al equipo campeón con Rubén García quien es un gran amigo a quien le agradezco todo su apoyo, estoy seguro que juntos daremos batalla las 12 fechas, sé que tengo mucho que aportar al equipo y también el equipo a mí, viene una gran mancuerna que estoy seguro durará muchos años, no queda más que agradecer a la gente que me ha apoyado en mi carrera, vamos por un gran 2023 ”.

El nuevo piloto cuenta con siete años de experiencia dentro de NASCAR México en el 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021 temporadas en las que ha podido conseguir dos victorias, 13 podios y 6 Poles.

