Santiago Tovar gana Tractocamiones y luce Majo Rodríguez.

Una gran carrera dieron los Tractocamiones en la Ciudad de México, donde el ganador fue el capitalino Santiago Tovar de Shell-Rimula que fue escoltado por Majo Rodríguez de Value Parts y el piloto de Grupo Zapata, Homero Richards.

Desde un comienzo todo indicaba que sería el actual campeón quien se llevaría la victoria y así fue. La poblana Majo Rodríguez partir que vio la bandera verde quiso superar a Tovar, pero no lo logró.

“Es una victoria importante para el campeonato, y que haya sido en este lugar mejor”, refiriéndose a que se corrió en el Hermanos Rodríguez.

Mateo Girón hace historia gana la general de la F5

El Sidral Aga Racing Team, con 4 de 4 triunfos de la GTM

Por su parte Rodríguez que obtuvo el segundo lugar, dijo.“Es magnífico, creo que me faltó un poco más para poder rebasar a Santiago. Pero de todas maneras me voy contenta porque es un buen resultado para mis patrocinador, Value Parts”.

Richards que cruzó la meta tercero dijo que tuvo algunos problemas que le impidieron conseguir un mejor resultado, pero que de todas maneras es bueno para Grupo Zapata un podio.

Un estupendo fin de semana fue el que tuvo, Mateo Girón de Interclear, subiendo a lo más alto del podio del CHEDRAHUI RACING CUP BY SUPER COPA-SPEEDFEST; esto en la tercera fecha de la categoría F5, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El zacatecano, tuvo una extraordinaria carrera imponiéndose a los expertos, ya que él pertenece a la categoría novatos. Comenzando con la Pole Position a bordo del auto #5, desde donde salió el día sábado para sumar una victoria memorable.

