Santiago Solari firmó un gran primer torneo con América, aunque se quedó lejos de levantar el título de la Liga Mx, y ya piensa en volver al futbol europeo. El entrenador argentino aseguró que cumplirá su contrato con las Águilas, el cual expira en 2023, y posteriormente buscará dirigir en el balompié de Italia.

AMÉRICA UN TRAMPOLÍN 🦅



Santiago Solari para Gazzetta Dello Sport



➡️ "Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa”



➡️ “Yo personalmente sueño con Italia. Aprendí a apreciar la peculiaridad del fútbol italiano y me gustaría vivirlo en el banquillo” pic.twitter.com/3tWCDY6abl — Christian Moya (@soycristianmoya) June 10, 2021

“Aún me quedan dos años de contrato [con América], luego me gustaría volver a Europa. El [Real] Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental”, declaró Solari en entrevista con el diario Gazzeta Dello Sport.

¡NO SE VE A FUTURO AQUÍ! 😱



"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes"



– Santiago Solari pic.twitter.com/T1FiF71UvU — Analistas (@_Analistas) June 10, 2021

Asimismo, Solari, quien dirigió a Real Madrid por algunos meses, resaltó el regreso de Carlo Ancelotti con los Merengues.

Santiago Solari quiere regresar a Europa en dos años y desea entrenar en Italia

“Carlo Ancelotti está en el corazón de todos los madridistas, forma parte de nuestra historia. Con él conquistamos la anhelada Décima Copa de Europa tras dos años de espera y abrimos un ciclo ganador”, agregó. Además, señaló que no fue sorprendido por la vuelta del director técnico italiano con los Blancos.

Santiago Solari sueña con volver a Europa 😮https://t.co/c70kr03Hyj — Futbol Picante (@futpicante) June 10, 2021

El argentino también habló sobre Lionel Messi y aseguró que Leo no está preocupado por acaparar la atención y que simplemente se dedica a jugar futbol. “Todos quieren lucirse en las redes sociales, buscar la fama y hablar de cosas que no conocen, desde la pandemia hasta la política. Messi, en cambio, piensa en jugar, en marcar goles y en ser el mejor año tras año”, concluyó.

Leo que Santiago Solari quiere volver a Europa



Bueno, es algo insoslayable — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) June 10, 2021

Santiago Solari llegó en diciembre de 2020 a América y en su primer torneo en la Liga Mx sumó 38 puntos. Pese a su increíble presentación, el argentino vio eliminadas a las Águilas en los cuartos de final de la liguilla a manos de Pachuca.

