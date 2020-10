Santiago Ormeño revela en qué selección quiere jugar. Santiago Ormeño ha sorprendido a propios y extraños en los últimos meses. Pasó de ser una figura de los eGames a convertirse en goleador de Puebla. Su desempeñó despertó la atención de varios periodistas y aficionados, sin embargo, el delantero no ha sido llamado a la Selección de México o Perú, los dos países por los que puede jugar a nivel internacional.

ATENTOS 👀 Santiago Ormeño lanza un mensaje… 👇https://t.co/4p45Xw08Md — Futbol Picante (@futpicante) October 14, 2020

Cuestionado sobre sus preferencias, el nieto del histórico portero peruano Walter Ormeño reveló que jugaría con la primera nación que lo convoque, por lo que no tendría una preferencia a la hora de elegir en que escuadra nacional militar. “Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, declaró el atacante de la Franja.

Asimismo, Ormeño aseguró que el Tri cuenta con mucho talento y mostró su confianza en que Gerardo Martino pueda llevar a buen puerto al grupo de futbolistas mexicanos. “La Selección Mexicana trae un trabuco, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, agregó.

Acerca de su repentino ‘boom’, Santiago Ormeño expresó que siempre ha tenido talento para jugar este deporte y develó que gracias a su participación en eLiga Mx tuvo la confianza para darle rumbo a su carrera.

En muy poco tiempo, Santiago Ormeño pasó de meditar el retiro a soñar con jugar una Copa del Mundo. Todavía nadie le ha contactado para convocarlo, pero el optimismo es el principal motor de su nueva vida. Les dejo parte de la entrevista con @santorme ⚽👇🏻https://t.co/XEQDEIfnC0 — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) October 14, 2020

“Creo que la confianza que agarré con la eLiga MX ha sido la diferencia. Siempre he sido buen jugador pero esto me dio una confianza impresionante, ganas de comerme el mundo, dar lo mejor de mí y estando positivo de la cabeza se me han dado las cosas”, concluyó.

