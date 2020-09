Santiago Ormeño no es convocado por Perú. Santiago Ormeño saltó a la fama hace algunos meses gracias a su talento para jugar videojuegos, pero fue lo que hizo en la cancha en las últimas semanas lo que lo catapultó al nivel de estrella de rock. Pese a sus goles, el delantero de Puebla no fue llamado a la Selección de Perú y el técnico de los hincas, Ricardo Gareca, aseguró que no se deja impresionar por unos cuantos partidos buenos del elemento de ascendencia peruana.

“No nos queremos aventurar a una información por cuatro o cinco partidos que le hemos visto, queremos más información de él. Tengo buena relación con Juan (Reynoso, técnico de Puebla), necesitamos más tiempo para una posible convocatoria que no podemos asegurar”, declaró Gareca este viernes en conferencia de prensa.

🔴 RADIO EN VIVO | Gareca: "Con Santiago Ormeño no he hablado personalmente, necesitamos seguirlo más y que se manifieste con deseo de participar en la Selección. Le estamos haciendo seguimiento."

El técnico argentino, quien dio la lista de convocados para los dos primeros partidos de la selección en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, mencionó que no ha hablado con Ormeño y que desea evaluar con mayor detenimiento su desempeño. Asimismo, expresó que espera que el delantero dé a conocer su intención de representar a Perú.

“No he hablado personalmente, necesitamos seguirlo más y que por ahí el jugador se manifieste en un deseo de participar en la Selección. Es un jugador que está teniendo un seguimiento, digamos que está siendo observado”, añadió Gareca.

Santiago Ormeño se ganó los reflectores en el comienzo del Guard1anes 2020 al convertirse en el goleador de Puebla contra todo pronóstico. El nieto de Walter Ormeño ha anotado cuatro tantos en el presente torneo y comenzó a llamar la atención de los medios de comunicación, empero, tras contraer COVID-19 su productividad ha caído.

