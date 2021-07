Santiago Muñoz solo piensa en Europa, revela Guillermo Almada. Santiago Muñoz despertó el interés de un club de Europa y se encuentra emocionado con la posibilidad de emigrar, sin embargo, no estaría del todo enfocado en su presente con Santos. Guillermo Almada, entrenador de los Guerreros, develó que el equipo decidió mandar a Torreón al joven delantero al percatarse que no estaba concentrado en el equipo.

“Santiago Muñoz está enfocado en ir a Europa. Hace meses estamos en comunicación con él y con su familia. @ClubSantos ha hecho un esfuerzo. No lo veíamos con la mente puesta aquí. Lo mandamos a Torreón para que se tranquilice y tome una decisión”.



– Guillermo Almada @FOXSportsMX pic.twitter.com/AmLmm7wJwO — Jorge Víctor García (@jorgevictor23) July 13, 2021

“No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que lo solucione, se tranquilice su cabeza y tome una decisión. Si después surge una oferta la tomará o no, no es una decisión mía, pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario”, dijo el entrenador en entrevista con la prensa del equipo.

🇳🇬📹 "Nosotros también estamos muy ilusionados, estamos seguros que vamos a dejar la vida por repetir una final y ganarla." ¡Buenos días a todos! 😎 ¡Échenle un oído a la plática que tuvimos con el Profe esta mañana! #ModoGuerrero⚔️ pic.twitter.com/V65C3LMTgt — Club Santos (@ClubSantos) July 13, 2021

Asimismo, Almada confirmó que Muñoz solo piensa en dar el salto al balompié europeo, algo que han tratado de platicar con él y su familia. “Santi está enfocado en su objetivo, que es ir a Europa, ya son cuatro meses que estamos en comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación. El club ha hecho un esfuerzo por solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa”, añadió.

De acuerdo a un reporte de ESPN, Sporting de Portugal presentó en el pasado mercado de fichajes una oferta para llevarse a préstamo al delantero, pero Santos la declinó. Conocedor del interés previo, Muñoz y su entorno negocian con el club para que ante la primera oportunidad de emigrar a Europa el equipo se lo permita.

🚨 Santiago Muñoz dejó este domingo la concentración de @ClubSantos en Barra de Navidad y regresó a Torreón



Hace meses llegó una oferta de Europa. Directiva y Cuerpo Técnico intentan que @santi_mr10 continúe con su proceso en la Comarca@FOXSportsMX @CentralFOXMX pic.twitter.com/ZhI05Wahf0 — Jorge Víctor García (@jorgevictor23) July 12, 2021

Santiago Muñoz, 18 años, saltó a la fama en el pasado Guard1anes 2021 al marcar tres goles en 18 partidos con Santos. Debido a sus actuaciones fue convocado por Jaime Lozano para integrar la Selección Mexicana Sub-23 y participó en el proceso para buscar el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque finalmente no fue convocado para esta justa.

