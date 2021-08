Santiago Muñoz se marchará a Newcastle, revela Juan Reynoso. Santiago Muñoz está a tan solo horas de convertirse en el más reciente mexicano en dar el salto al futbol de Europa. En víspera del Juego de Estrellas entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga Mx, el juvenil delantero de Santos causó baja del evento y esto se debió a que su contratación está a punto de cerrarse.

Juan Reynoso confirma que @santi_mr10 no jugará el #MLSAllStar Game porque está por cerrar su pase a Europa.

En conferencia de prensa, Juan Reynoso, entrenador del equipo de estrellas de la Liga Mx, dio a conocer que la ausencia de último minuto de Santi se debió a que recibió un permiso especial para que pudiera concretar su fichaje con un club europeo, el cual se trataría de Newcastle United.

Juan Reynoso reveló que Santi Muñoz está cerca de cerrar su pase a europa

“Fue por un tema puntual: él está cerca de cerrar con un equipo europeo y nos pidieron, de alguna forma, ser flexibles… Si ya estaba por cerrar, no pudiera venir, por eso no se dio la ‘chance’ de traerlo”, dijo el técnico de Cruz Azul este lunes al ser cuestionado por la ausencia del futbolista nacido en Texas.

De acuerdo a múltiples reportes, Muñoz y las Urracas están cerca de un acuerdo, que sería anunciado esta misma semana. Santi no ha jugado con Santos en el Apertura 2021 debido a que decidió no renovar su contrato con el club y a sus deseos de emigrar a Europa durante este semestre, lo cual no cayó bien con la directiva de los Guerreros.

Juan Reynoso adelantó que Santi Muñoz está cerca de fichar con un club europeo

Santiago Muñoz fue una de las jóvenes sorpresas del último año en la Liga Mx al debutar con tan solo 18 años de edad. En 19 juegos en la primera división, el futbolista texano acumula tres goles y el mismo número de asistencias.

