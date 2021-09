Santiago Muñoz afirma que viene una generación dorada en México. Santiago Muñoz se convirtió en el más reciente mexicano en emigrar al balompié de Europa y no escatimó halagos para él y el resto de futbolistas jóvenes de nuestro país. En entrevista exclusiva con ESPN, el ahora exdelantero de Santos aseguró que forma parte de una “generación dorada” del balompié nacional.

“Hay una generación, yo la veo como generación dorada, desde el proceso Sub-17 y decirle a la gente que no se baje de este barco y que confíen en nosotros, porque han salido más jugadores y estamos listos y confiar en el proceso de selección”, dijo Santy sobre los nuevos jugadores que han salido en los últimos meses.

Santiago Muñoz y Eugenio Pizzuto en suelo europeo. Subcampeones del mundo sub-17 🇲🇽 pic.twitter.com/9YVtv7TtIA — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 6, 2021

El atacante pidió la confianza de los aficionados y aseguró que, aunque su ascenso en el futbol ha sido vertiginoso, se siente listo para enfrentar el reto de jugar en la Premier League con Newcastle United.

“Es lo que necesitamos de la gente, que confíen en nosotros y también nosotros demostrar que somos mexicanos y podemos hacer cosas chingonas. Tengo que hacer lo mío, confiar en mí y mi proceso ha sido rápido. Son 18 meses, pero voy a disfrutar. Este es un sueño que sé es posible”, añadió.

Desde niño soñé con jugar fútbol profesional.

Hace 3 años y medio llegué a esta gran institución que ha marcado mi vida y que me ha permitido dar un giro positivo a mi carrera.

Siempre estaré agradecido por el crecimiento y desarrollo que recibí dentro y fuera de la cancha. pic.twitter.com/ecxkxdzaiu — Santiago Muñoz (@santi_mr10) August 31, 2021

Muñoz, quien llegará a la Sub-23 de las Urracas, descartó sentir presión por su fichaje y adelantó que no hay excusa para no ganarse un lugar en el primer equipo. “No llevo presión, mi mentalidad la tengo diferente, estoy tranquilo. He platicado con gente de Newcastle, pero esto no es pretexto para no pelear un lugar en primera división”, finalizó.

Santiago Muñoz fue confirmado el pasado 31 de agosto como refuerzo de Newcastle tras solo dos torneos en la Liga Mx con Santos, en los que consiguió tres anotaciones y el mismo número de asistencias.

