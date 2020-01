Santiago González avanza de ronda en el Abierto de Australia. El tenista veracruzano Santiago González avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia junto con su compañero Ken Skupski. El mexicano y el británico superaron en sets corridos a Lucasz Kubot y Marcelo Melo (7-5 y 7-6 [7/4]).

Ken Skupski and Santiago Gonzalez knock out 2nd seeds Lukasz Kubot and Marcelo Melo 7-5 7-6(4) in the second round of the Australian Open. pic.twitter.com/teDbMd3vRX

— 🎾 #AusOpen on telly 📺🇬🇧 (@tennisontelly) January 25, 2020