Santiago Giménez sugiere dar el título a Cruz Azul si el torneo no reanuda. Con el antecedente de dos ligas europeas finalizadas anticipadamente por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, Santiago Giménez analiza la posibilidad de que Cruz Azul sea declarado campeón del Clausura 2020, debido a que es el líder de la clasificación tras 10 jornadas, en caso de que el torneo no se pueda reanudar.

¡No piensa lo mismo! 😱😱 Prácticamente todos en #CruzAzul están negados a recibir el título sin jugar, pero Santiago Gimenez no estaría en desacuerdo de que se los den… ¿Qué opinas de las palabras del delantero? pic.twitter.com/ndVEjCuSic — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) May 1, 2020

El juvenil delantero de la Máquina declaró, en entrevista con ESPN, que sería meritorio que su equipo reciba el trofeo de monarca, pero dejó en claro que no le gustaría ser coronado “en la mesa”.

"Si no queda de otra, nos deberían dar el título" 🏆🚂 ¿El Cruz Azul debe ser campeón si se cancela la #LigaMX? 👀https://t.co/mNgCLkWlii — Futbol Picante (@futpicante) May 1, 2020

“Yo creo que 10 jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título”, expresó el ‘Chaquito’.

Hasta el momento, la Liga Mx no tiene una fecha clara para regresar a sus actividades. De acuerdo a algunos reportes de la prensa nacional, los directivos del balompié nacional buscarían reanudar el Clausura 2020 en algún punto del mes de julio. Previo a esto, los conjuntos tendría la oportunidad de realizar una mini pretemporada.

Debido al incremento de casos en México, los dirigentes de la Liga Mx dieron a conocer que el certamen sería suspendido de manera indefinida tras la conclusión de la fecha 10. El último partido que se disputó fue el ‘Clásico Joven’, entre Cruz Azul y América, con saldo favorable para los Cementeros.

No vería mal el título 🚂⚽ Santiago Gimenez, habló sobre darle el título al Cruz Azul “Yo creo que 10 jornadas es poco, tuvimos rivales difíciles y estamos en primer lugar, Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no hay de otra, nos deberían dar el título” pic.twitter.com/wh5lScPjLL — NarradoresMX (@NarradoresMx) May 1, 2020

Al momento del parón del campeonato, la Máquina se posicionaba como puntero de la clasificación con 22 unidades, una más León, su más cercano perseguidor.

