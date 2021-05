Santiago Giménez no sabía que Cruz Azul perdió una final con Pachuca. Cruz Azul se enfrentará a partir del miércoles a Pachuca, con la mira puesta en alcanzar nuevamente la final del futbol mexicano. Este enfrentamiento traes viejos recuerdos para los seguidores de ambos clubes, después de que la Máquina y los Tuzos se enfrentaron en diciembre de 1999 por el título de la Liga Mx, el cual se llevó el equipo hidalguense.

Santiago Giménez nació en el 2001, dos años después de aquel “Azulazo”, del gol de oro de Alejandro Glaría del Pachuca en la final del Invierno de 1999 contra Cruz Azul https://t.co/POBA3vpJzX — El Universal (@El_Universal_Mx) May 17, 2021

A pesar de este antecedente conocido, Santiago Giménez reconoció que no tenía ni idea que los Cementeros se hayan enfrentado a Pachuca en alguna final del balompié nacional. “Recién me entero de lo de Pachuca contra Cruz Azul en el 99, no me habían dicho nada de eso”, dijo el Chaquito en conferencia de prensa.

Santiago Giménez / @CruzAzul



“De nada sirve que seamos el único equipo grande en semifinales si al final no lo sellamos con el campeonato, para mí, no podemos presumir nada todavía, vamos a presumir cuando levantemos la copa” pic.twitter.com/z6uwEr7jlL — Edgar Berrios (@edgar_berrios) May 17, 2021

Giménez aseguró que de nada servirá el histórico torneo de la Máquina si no lo coronan con un campeonato, con lo que pondría fin a casi 24 de años de sequía. “Puede ser que seamos el único equipo grande que sigue en semifinales, pero de nada sirve si no lo sellamos con el campeonato. No podemos presumir nada todavía. Vamos a poder presumir cuando levantemos la copa y la verdad es que eso es lo único que estamos pensando nosotros”, añadió.

Santiago Giménez no sabía que Cruz Azul perdió una final con Pachuca y confía en ganar el título de la Liga Mx

Santiago Giménez aseguró que están “muy concentrados, muy metidos y muy ilusionados en que este puede ser el torneo indicado” y reveló que su papá, Christian Giménez, le dijo que en la liguilla “estos partidos se ganan, no por calidad, sino por personalidad”, agregó el delantero.

Santiago Giménez:



"Mi papá me dice que estos partidos se ganan no por calidad, si no por personalidad. Tengo que tenerla a tope, porque eso contagia. Tengo una fe intocable de que se pueden hacer grandes cosas. Estamos muy ilusionados de que este torneo puede ser el indicado". pic.twitter.com/4wfE1iuUnp — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) May 17, 2021

El 19 de diciembre de 1999, Pachuca levantó el primer título de su historia al vencer en tiempo extra con un gol de oro de Alejandro Glaría a Cruz Azul. Desde entonces, los Tuzos han ganado otros cinco títulos de Liga Mx, mientras que la Máquina sigue sin alzar el trofeo de campeón.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen