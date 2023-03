Santiago Giménez: “Fue la decisión correcta”.

“La verdad somo seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento, fue la decisión correcta y gracias a ellos me estoy preparando, porque sé que tengo que aportar mucho de mí para estar en este proceso y el siguiente Mundial”.

Previo a enfrentar a Surinam en la Concacaf Liga de Naciones, Santiago Giménez aseguró que todavía no sabe el rol que ocupará en el conjunto dirigido ahora por Diego Cocca.

“Sinceramente no sé que rol vaya a ocupar, ya depende del director técnico, de sus gustos, es un proceso, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”.

El delantero del Feyenoord señaló que no se preocupa por los elogios que van hacia él últimamente, sobre todo después de que medios en Europa lo ponen ya con interés de otros equipos, el más reciente el Benfica de Portugal.

Finalmente, dijo que “lo tomo como una motivación, creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, seguir trabajando”.

