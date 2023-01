Acechan el liderato en el LAAC.

Tres jugadores de la Selección Mexicana de Golf se ubican en el top-10 tras los primeros 18 hoyos.

El jalisciense Santiago de la Fuente y el mexiquense Luis Carrera comenzaron con el pie derecho su participación en el Latin America Amateur Championship, el torneo más importante del golf amateur de la región, que se disputa en Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico.

De la Fuente, quien en la edición pasada del campeonato terminó empatado en la segunda posición, entregó una tarjeta de 67 golpes (-5), libre de bogeys, que le permitió ubicarse en el segundo sitio.

Luis Carrera

“Es un campo que hoy no jugó largo, el viento lo traíamos a favor y las fallas que tuvimos fueron en los lugares que sabíamos que podíamos fallar entonces me voy muy feliz”, señaló el también golfista de la Universidad de Houston.

Mientras tanto, Carrera inició el día con algunos altibajos, ya que hizo dos bogeys en sus primeros tres hoyos. Sin embargo, logró enderezar su ronda con una racha de cuatro birdies consecutivos entre los hoyos 6 y 9, que lo llevaron a firmar un 67 (-5).

“Empecé a agarrar un poco más de ritmo después de los bogeys que hice, me mantuve paciente, había dos pares 5 a los que podía llegar de dos y los apreveché pegando dos buenos tiros y metiendo un buen putt”, mencionó el campeón reinante del Canadian Men’s Amateur.

Por su parte, el regiomontano Eduardo Derbez no desentonó en su debut y se destapó con siete birdies y cuatro bogeys para firmar una ronda de apertura de 69 impactos (-3), que lo coloca en la octava casilla.

Eduardo Derbez

Asimismo, el coahuilense José Antonio Safa, último ganador del Campeonato Nacional Amateur, hizo una ronda de 71 (-1); El yucateco Alejandro Fierro finalizó con 72 (E) y el hidalguense José Cristóbal Islas 73 (+1).

Con 66 (-6), el colombiano Mateo Fuenmayor es el único puntero del torneo fundado por el Masters Tournament, The R&A y USGA, organizaciones que este jueves anunciaron la incorporación de la exención al U.S. Open para el campeón del LAAC a partir de 2023 en The Los Angeles Country Club. Esto se suma a la exención vigente para The Open y a la invitación al Masters Tournament.

