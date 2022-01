Santiago De la Fuente como T3 en la segunda ronda

Santiago De la Fuente ubicado como T3 en la segunda ronda.

De la Fuente (-5) tuvo una gran ronda de 65 golpes, lo impulsa hasta el sitio T3; Alejandro Fierro (-1) y Luis Carrera (+1) suben a las posiciones T 14 y T 16.

El LAAC (Latin America Amateur Championship) tuvo actuaciones positivas por parte de los representantes de la Federación Mexicana de Golf (FMG) y de nuestro país. En la segunda ronda. Santiago De la Fuente (-5) tuvo un día espectacular al hacer seis birdies y firmar una tarjeta de 65 golpes, para colocarlo en el lugar T 3. Lidera el peruano Julián Périco (-9).

Al momento, el mexicano está empatado con los argentinos Abel Gallegos y Vicente Marcillo; así como con el puertorriqueño Roberto Nieves y Aarón Jarvis, de las Islas Gran Caimán; todos con 139 tiros. Por lo que, la competitividad en este torneo, que culminará el 23 de enero y se está realizando en el club dominicano Casa de Campo, está al máximo.

“Le pegué muy bien a la bola, el putt estaba rodando bien, se calentó en los primeros nueve hoyos; un poquito frío en los otros nueve, pero la verdad estuvo muy bien, buena ronda”, compartió el golfista mexicano Santiago De la Fuente, del Atlas Country Club.

Por otro lado, Alejandro Fierro (-1), del Carmen Country Club, subió de posiciones y pasó del T 17 al T 14, con 143 golpes. Empatado con el colombiano Juan Camilo Vesga. Otro tricolor que remontó fue Luis Carrera (+1), del Club de Golf La Hacienda, al avanzar 10 lugares y colocarse en el sitio T 16, que comparte con Aram Yenidjeian y el brasileño Fred Biondi, los tres con 143 tiros.

Mientras que, Isaac Rodea (+3) terminó en el lugar T 25, con 147 golpes, empatado con el colombiano Daniel Faccini.

Por otra parte, José Cristóbal Islas (+4), del Club de Golf Pachuca, se colocó en la posición T 27, con 148 impactos, empatado con el argentino Manuel Lozada; el chileno Lukas Roessler; el colombiano Carlos Rodríguez; los dominicanos Juan Cayro Delgado, Rhadames Pena y Enrique Valverde; así como con los panameños Miguel Ordoñez y Omar Tejeira Jaén; además de Yadhu Urs, proveniente de Santa Lucía.

“Estamos muy contentos, la verdad es que es un campo muy complicado, es un torneo con demasiado nervio y estamos muy emocionados de que los cinco se van a poder dar la oportunidad el fin de semana”. Comentó el coach nacional, Santiago Casado, sobre la actuación positiva de los golfistas mexicanos, quienes pasaron el corte.

Este sábado se jugará la tercera ronda del LAAC 2022, en el que, además del trofeo, el campeón obtendrá una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

También, el campeón recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible.

