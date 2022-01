Santiago De la Fuente a dos golpes del título.

El LAAC está a una ronda de terminar y Santiago de la Fuente (-5), representante de la Federación Mexicana de Golf y de nuestro país, está a dos golpes del líder, el puertorriqueño Roberto Nieves (-7).

Por ahora, De la Fuente, del Atlas Country Club, está empatado con los argentinos Segundo Oliva y Vicente Marcillo, los tres con 211 golpes. Por lo que, este domingo la competitividad estará al máximo en el club dominicano Casa de Campo.

“Mantuve la calma, estuve concentrado, pero me desconcentré en la salida del hoyo 17, un error que me costó un bogey, pero, la verdad fue una buena ronda”, compartió Santiago al término de la ronda.

Acerca de la gran actuación de los jugadores tricolores, el Ing. Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la FMG, resaltó la labor de los golfistas y dijo:

“Santiago De la Fuente va en tercer lugar, hasta ahora. Esperemos que él y los demás sigan subiendo y estén en posición de atacar para que el domingo podamos tener una mayor satisfacción. De cualquier forma habrá que evaluar la experiencia y el trabajo que cada uno de ellos está logrando a través de este torneo. Nosotros estamos muy contentos con esta actuación”, comentó.

Mientras que, el seleccionado de la FMG Isaac Rodea (-1) tuvo una ronda positiva, con cinco birdies, lo que lo ayudó a subir lugares, pasó del T 25 al T 11, empatado con el brasileño Andrey Borges y el peruano Julián Périco, con 215 tiros.

Otro mexicano que ha dado batalla en el fairway es Alejandro Fierro (+3), del Carmen Country Club, quien está empatado en el sitio T 20 con el paraguayo Héctor Ortega; y Justin Hastings, de Islas Caimán; con 219 golpes.

Por su parte, el mexiquense Luis Carrera (+5), del Club de Golf La Hacienda, va en el lugar T 27, posición que comparte con el chileno Martín León y el colombiano José Vega, con 221 impactos. Al término de la tercera ronda, Carrera compartió sus impresiones: “Hoy el campo estuvo muy bien, sentí que pude haber jugado mejor, pero las cosas a veces no se dan. ¡Mañana voy a luchar con todo!”, afirmó.

Por otra parte, Cristóbal Islas (+14), del Club de Golf Pachuca, se ubicó en el lugar 53, con 230 golpes.

La Federación Mexicana de Golf (FMG) está trabajando en pro de este deporte.

Cabe destacar que, durante estos días, los directivos de la FMG, como el Presidente, el Ing. Fernando Lemmen Meyer; el Vicepresidente, el Ing. Jorge Coghlan, Vicepresidente de la FMG y Presidente del Comité de Relaciones Internacionales; así como el Lic. Ricardo Carrillo, Presidente del Comité de Selecciones Nacionales; han aprovechado su estancia en el LAAC para hacer reuniones de trabajo con líderes del golf latinoamericano.

Estuvieron platicando sobre cómo hacer sinergia y trabajar en conjunto. Se reunieron con los presidentes de, la USGA (United States Golf Association), Fred Perpall; de la Asociación de Golf de Puerto Rico, Sydney Wolf; y de la Asociación Argentina de Golf, Andrés Schönbaum. Al respecto, el Ing. Lemmen Meyer comentó:

“Es muy importante el trabajo que hemos hecho en el LAAC, hemos tenido varias reuniones con diferentes federaciones, por ejemplo con el Presidente de la Asociación Argentina, el cual quedó muy conforme y convencido de seguir colaborando para que nuestro golf siga creciendo, tanto el de ellos, como el de nosotros”, dijo y agregó:

“Mismo caso con Puerto Rico, hemos planeado hacer ‘dual meets’, partidos entre nosotros. Con la USGA tuvimos un par de reuniones; vamos a tener otra con Hándicaps, para ver el tema del Ranking Mundial”, finalizó.

¡A punto de conocer al campeón del LAAC 2022!

Este domingo se jugará la ronda final del LAAC 2022, en el que, además del trofeo, el campeón obtendrá una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

También, el campeón recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible.

