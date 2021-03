Santiago Baños explota contra la Concachampions. A escasas semanas de que América debute en la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, ante Olimpia, Santiago Baños despotricó contra este torneo internacional de clubes. El directivo de las Águilas criticó severamente a este certamen y aseguró que no está a la “altura” de algunos equipos que participan, por lo que adelantó que podrían presentar una alineación alternativa.

Santiago Baños, incómodo por las fechas de Concacaf y sobre todo por concachampions un torneo que aseguró les quita más de lo que da.



Sobre la renovación de Gio se comenzará a revisar la otra semana, misma situación con Alvaro Fidalgo.

“Si hay que priorizar primero es la liga y después es un volado la Concachampions, que es un torneo que no nos deja nada, solo nos cuesta con el tema de la logística porque el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo así que no es prioridad y hemos pensado en ir con un cuadro alterno. Solo arriesgamos a los jugadores y creo que no es un torneo que está a la altura de los equipos”, declaró Baños en conferencia de prensa.

Asimismo, Santiago reventó a la Concacaf por la calendarización de su Liga de Campeones y afirmó que esta “mal organizada”. Además, indicó el riesgo que llevan los futbolistas sin realmente tener un beneficio, a pesar de que este certamen brinda un boleto al Mundial de Clubes.

“Hemos visto el calendario y está mal organizado, Concacaf quiere meter con calzador todos sus torneos, un torneo como la Concahampions que no te da mucho y es obligación ganarlo solo arriesgas a los jugadores y los únicos beneficiados son la Concacaf”, añadió durante su comparecencia con los medios.

América debutará en el torneo en los cuartos de final, cuando visite a Olimpia el próximo 7 de abril en Honduras.

