Santi Cazorla firma con el Al Saad de Xavi Hernández.

El equipo de Qatar lo anunció en sus canales oficiales la contratación del centrocampista internacional español Santi Cazorla, que ha jugado las dos últimas temporadas en el Villarreal.

El club catarí explica que ambas partes ya han cerrado un acuerdo y que el jugador se desplazará a Doha en breve para acabar de cerrar todos los trámites pendientes.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020