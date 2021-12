Santamaría gana el Primer Maratón Veracruz-Boca del Río.

Carlos López / El Dictamen

Con un tiempo de 2 horas con 25 minutos, el fondista originario del estado de Puebla, José Juan Santamaría Rivas se proclamó ganador absoluto del primer Maratón Veracruz-Boca del Río 2021 efectuado este domingo.

Rivas superó a Óscar Caltenco en tanto en la tercera posición ingresó el fondista xalapeño Ramos Herrera Zavaleta

Giorgio Villrello Ahued hizo una gran competencia, fue recibido en la meta por sus pades, la licenciada Bertha Ahued y Alberto Villarello.

Foto Angeles Hernández Ortiz (Angelita).

Santamaría Rivas es originario de Santa María Moyotzingo, Puebla y al final de la extenuante competencia se dijo contento por el resultado obtenido a nivel del mar, considerando como parte de su estrategia exitosa el haber asumido la punta de la ruta a partir del kilómetro 17 de la competencia.

El poblano mantuvo el ritmo de la carrera a su paso y logró completar los 42.195 kilómetros pactados en la ruta de este magno evento deportivo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

El fondista José Juan Santamaría Rivas, originario de Santa María Moyotzingo, Texmelucan, Puebla, resultó el ganador del Primer Maratón de la ciudad de Veracruz al cruzar la meta con un tiempo extraoficial de 2 horas con 25 minutos.

En la segunda posición llegó el capitalino Óscar Caltenco y en el tercer lugar el xalapeño Ramos Herrera Zavaleta.

Santamaría Rivas habló con los medios de comunicación al final de la justa deportiva. “Hasta el momento no hemos recibido nada más que el apoyo de la gente que nos echa la mano, como estos amigos que están en Los Ángeles California, que nos patrocinaron el viaje para estar acá presentes. Está muy bonita (la ruta), estuvo muy pesada la humedad, pero aquí estamos dando este resultado para Puebla”.

El fondista Óscar Caltenco Abriz resaltó que regresó a las competencias después de un año y medio debido a la pandemia del COVID-19. Pero se dijo contento de haber obtenido el segundo lugar en el Primer Maratón de Veracruz.

“Estoy muy contento de haber participado en este evento, es el primer maratón que organizan aquí en Veracruz. A mí me gusta correr mucho aquí, he corrido medios maratones, el 10K del Golfo, es muy padre, la verdad me gusta mucho aquí. Además de que me ayudan los factores de altura, me pareció un clima agradable”.

El xalapeño Ramos Herrera Zavaleta aclaró que ya que había cerrado su temporada tras correr en Turquía hace 20 días dijo. “Una ruta muy buena, bastante engañosa, decías ‘ya nada más llego ahí’ y todavía no, pero realmente muy buena ruta, muy contento. Te soy sincero, me animé antier para hacer el maratón, no quería hacer el evento porque la temporada la terminé el 7 de noviembre en un maratón en Turquía con mi equipo, había cerrado el año, entre pláticas, me animo porque me dan el número de cortesía elite”.

Claudia Adriana Márquez

Los primeros ganadores del Maratón de Veracruz – Boca del Río

1.- Libre Varonil José Juan Santamaría 2:25.33

2.- Libre Varonil Oscar Caltenco Abriz 2:27.52

3.- Libre Varonil Ramos Herrera Zavaleta 2:30.28

1.- Libre Femenil Claudia Adriana Márquez 3:05.13

2.- Libre Femenil Mónica Gesare Otwori 3:15.23

3.- Libre Femenil Hamsole Pamela Villeda 3:15.52

