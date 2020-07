Sandro Rosell volvería a fichar a Neymar.

Los jugadores que contrataría el ex presidente del Barcelona si volviera a ocupar el cargo

Ha pasado casi un año y medio después de que Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014. Fue dejado en libertad tras pasar 645 días en prisión por el blanqueo de 15 millones de euros.

En conversación con Sport, el controversial directivo explicó qué jugador ficharía para el Barça si ocupara la silla que hoy en día tiene el nombre de Josep Maria Bartomeu.

Es bien sabido de los turbios tiempos por los que pasa el @FCBarcelona, Sandro Rosell exdirectivo, dijo:

“Messi es mucho más inteligente como para dejarse usar por una contienda electoral”. 🗣️ ⚽ pic.twitter.com/bwQILkK3Ry — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 4, 2020

“A Neymar. Es el único jugador, junto a Messi, que realmente marca diferencias”, declaró al medio español. “Tiene una gran personalidad dentro del campo. Eso sí, le haría dos contratos. Uno deportivo y otro de comportamiento”.

En el 2017, Rosell fue ingresado a prisión tras la acusación de lavar dinero cobrado por derechos audiovisuales de la selección brasileña.

“Sin duda. Cuando te acusan de algo que no pasó. Pero si hubiera pasado no era delito hace doce años, entre entidades privadas. Cuando no hay ninguna denuncia y todo se hace a través de una acusación de oficio, solo puedes pensar que hay un montaje detrás”, declaró al medio catalán.

Además, Rosell se autonombró la persona más perseguida en España.

En ese momento sí. Ahora, ¡espero!, ya no. La Policía Nacional y he tenido 72 actas de Hacienda. Me extrañaría conocer a alguien más perseguido”, apuntó.

Sandro Rosell volvería a fichar a Neymar.

Le denegaron trece veces la libertad provisional ,un hecho sin precedentes en la historia judicial española. Está seguro de que todo fue por haber sido presidente del FC Barcelona… y catalán en un momento político-social muy complejo. Rosell presenta su libro ‘Un fuerte abrazo’, su dietario en la cárcel, donde estuvo 645 días.

Síguenos Twitter @ElDictamen en