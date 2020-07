Sanción a Haas cambia resultados de GP de Hungría. Luego de protagonizar una brava estrategia en la salida, la escudería Haas fue sancionada por parte de los comisarios del Gran Premio de Hungría. Kevin Magnussen, que había culminado noveno, bajó al décimo puesto tras el castigo; intercambiando posición con el español Carlos Sainz.

Los pilotos de Haas entraron a boxes inmediatamente después de la vuelta de formación. Grosjean había arrancado con compuesto intermedio mientras que Magnussen portada los de lluvia extrema. Sin embargo, los ingenieros de la escudería norteamericana recibieron el feedback de sus muchachos antes de llegar a la parrilla y decidieron pararles para montar neumáticos de seco y arrancar desde el ‘pit lane’.

Esta estrategia les permitió a ambos pilotos de Haas rodar dentro del Top 5 durante buena parte de la primera mitad de la carrera. Debido a las limitantes de su monoplaza fueron superados por los demás equipos hasta acabar noveno, Magnussen y quinceavo, Grosjean.

Pero, tras una investigación posterior a la carrera, los comisarios decidieron sancionar a ambos pilotos de Haas con 10 segundos, cambiando los resultados de la carrera.

El motivo de la sanción se debió a que Haas utilizó la radio de los pilotos durante la vuelta de formación. Esto incumplió el artículo 27.1 del reglamento donde señala que el piloto debe conducir por sí mismo y sin recibir ayudas en dicho momento de la carrera.

En el audio de la radio de Magnussen se escucha al ingeniero de carrera decirle que pare en boxes y que tendrán que salir desde el final del pitlane. Además, justo al arrancar, le recuerda que utilice el comando “Shape 3” en los primeros metros.

De este modo, Carlos Sainz gana una posición y sube al 9º puesto, con lo cual suma dos puntos, en lugar del único que logró tras adelantar brillantemente a Leclerc en la curva 1 en las última 10 vueltas. Grosjean cayó al 16º puesto, tras acabar 15º, por detrás de Raikkonen.

