San José Earthquakes confirma mejoría de Benjamín Galindo. El pasado 28 de mayo Benjamin Galindo asustó al balompié mexicano. El ‘Maestro’ fue internado debido a un derrame cerebral, pero todo parece indicar que saldrá gambeteando con la cabeza arriba de este obstáculo.

San José Earthquakes, equipo donde Galindo es auxiliar técnico, confirmó la mejoría del ‘Maestro’. A través de un breve comunicado, Quakes informó la evolución del mexicano y reiteró en el respeto que la familia solicitó acerca de la situación.

“Benjamin se despertó de su coma médicamente inducido el domingo por la mañana. Se ha vuelto cada vez más alerta y comenzó a hablar con familiares mientras permanecía hospitalizado en Guadalajara. Agradecemos la paciencia y el respeto de todos por la privacidad que ha solicitado la familia Galindo”, se lee en el comunicado de los Quakes.

Update on Benjamin Galindo: He is awake, alert and speaking to family.

