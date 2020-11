San Francisco pierde a Jimmy Garoppolo y George Kittle. Los 49’ers sufrieron un doloroso revés el domingo que prácticamente los dejó fuera de la contienda por la División Oeste de la Conferencia Nacional. No conforme con el descalabro ante los Halcones Marinos de Seattle, el equipo de San Francisco perdió por lesiones a dos jugadores claves de su ofensiva.

49ers’ QB Jimmy Garoppolo is expected to be sidelined indefinitely with his high ankle sprain, source tells ESPN. 49ers feel he needs time to rest an injury that has bothered him since Week 2. Nick Mullens took over for Garoppolo on Sunday. pic.twitter.com/ujzkCunrLm

De acuerdo a Adam Schefter, reportero de ESPN, los californianos no podrán contar con Jimmy Garoppolo y George Kittle por un periodo prolongado de tiempo. Según Schefter, se espera que el mariscal de campo esté fuera de acción por alrededor de seis semanas, después de que se agravara una lesión de su tobillo.

Jimmy Garoppolo is expected to be sidelined a minimum of six weeks and possibly longer if surgery is needed, per source.

George Kittle is out eight weeks with a broken bone in his foot, which means his season could be over.

