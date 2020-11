San Francisco cierra sus instalaciones por un caso de COVID-19. A poco más de 24 horas de enfrentar a los Empacadores de Green Bay, San Francisco anunció el cierre de sus instalaciones tras detectar un resultado positivo por COVID-19. De acuerdo a Adam Schefter, periodista de ESPN, los 49’s implementaron los protocolos de coronavirus de la Liga tras conocer el caso.

49ers have shut down their facility due to COVID test results, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 4, 2020