Samuel Umtiti se convirtió en el segundo positivo de COVID-19 en Barcelona. Previo a su partido de Champions League ante Bayern Múnich, Barcelona dio a conocer el segundo jugador que dio positivo por COVID-19. Se trata del defensor francés Samuel Umtiti que se une a su compatriota Jean-Clair Todibó en la lista de elementos culés contagiados.

A través de un escueto comunicado, Barcelona reveló la identidad del futbolista. El cuadro catalán señaló que asintomático y se encuentra aislado en su domicilio.

“Tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por Covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio”, dice el comunicado lanzado por el Barcelona.

[ÚLTIMA HORA ‼️] El jugador @samumtiti, positivo por COVID-19 🔗 Conoce todos los detalles del estado de salud del francés: https://t.co/YjLjCVPHfU pic.twitter.com/FOo8LsSWbf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 14, 2020

Samuel Umtiti dio positivo por coronavirus y confirmó una temporada muy mala para él, en la que se vio afectado por lesiones y ahora por el coronavirus. En total sólo pudo disputar 18 encuentros en el año. Fueron 13 de La Liga Española, 3 de Champions League, uno de Copa del Rey y otro de la Supercopa de España.

Umtiti fue el único jugador del plantel profesional del Barcelona que no viajó a Lisboa, donde este viernes el equipo se enfrentará al Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League. El entrenador Quique Setién determinó no incluirlo en la nómina debido a que el defensor arrastra una persistente lesión en una de sus rodillas, la cual le ha impedido desempeñarse con normalidad en los últimos tiempos.

El de Umtiti no es el primer caso de coronavirus que se registra en el plantel del Barcelona. Hace tan solo 48 horas el club había anunciado el positivo del joven defensor Jean Clair Todibo, quien no forma parte del grupo que no iba a a viajar a Lisboa y que estaba entrenando aparte del equipo principal.

