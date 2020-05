“Sampaoli me permitía emborracharme”: Nasri. En ocasiones, la relación entre técnico y jugador puede alcanzar otro nivel. Tal es el caso que vivió Samir Nasri durante su estancia en España. El futbolista francés defendió en la campaña 2016/17 la casaca del Sevilla, donde coincidió con Jorge Sampaoli.

En entrevista con el periodista Walid Acherchour, Nasri relató como fue su relación con Sampaoli y su ayudante, Juanma Lillo.

Luego de no encontrar cabida en el Manchester City de Pep Guardiola, Nasri optó por hacer maletas y emigrar al Sevilla. En el conjunto andaluz disputó 23 cotejos de LaLiga y registró dos tantos y dos asistencias.

Su etapa como hispalense fue favorecida por Sampaoli, quien lo consentía a tal grado que podía ‘emborracharse siempre y cuando respondiera en el terreno de juego’.

“Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir a una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana’. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia cuando no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, reveló Nasri.