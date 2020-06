Sambueza dice adiós a Pachuca

View this post on Instagram

Hoy me toca irme, pero siempre voy a estar muy agradecido con el Club Pachuca @tuzosoficial por darme la posibilidad de poder jugar en ésta gran institución. Gracias a todos los empleados del club que desde que llegue me hicieron sentir muy cómodos y estuvieron siempre al pendiente de mi👏 Gracias a todos mis compañeros y cuerpo técnico por darme la confianza de poder jugar y seguir disfrutando de éste hermoso deporte que es el Fútbol⚽️ Les deseo mucho éxito👍