Salvador de Alba de Sidral Aga Racing campeón NASCAR.

El piloto de Sidral Aga-Red Cola, Salvador de Alba Jr., arribó cuarto y se llevó el título. Su perseguidor por el campeonato Rubén García Jr. de Canel´s-Logitech a pesar de cruzar la meta segundo no pudo descontarle al tapatío los puntos para obtener otro título.

La carrera después de varias banderas amarillas y rojas se definió en las últimas vueltas, cuando José Luis Ramírez de Prestoflam logró apoderarse de la primera posición e irse en busca de otra victoria en tierras poblanas.

“Ahora aparte del triunfo voy a comenzar a trabajar para correr toda la temporada 2022 y ojalá todas las carreras que vienen sean con el marco que tuvo hoy el Miguel E. Abed”, dijo Ramírez.

El tapatío De Alba se consagró campeón de NASCAR Peak Mèxico Series en la temporada 2021 al terminar en la cuarta colocación del NASCAR Mèxico Fan Fest. Presentado por Peak y Mercado Libre, después de estar liderando durante varias vueltas de la carrera válida por la fecha 12, última fecha del campeonato.

El piloto del Sidral Aga Racing Team cerró así un gran año, que lo vio ganador en cuatro oportunidades. “Cuando recibí el trofeo por parte de Chad Seigler – Vice President International Business. Mire al cielo para agradecer muchas cosas pero sobre todo a la gente de Aga y al equipo”.

Santamaría gana el Primer Maratón Veracruz-Boca del Río

Imponente C.D.F. a la ofensiva

NOEL LEON SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA CHALLENGE Y EL TRIUNFO FUE PARA ALEX DE ALBA

Noel León de Alessandros conquistó su primer campeonato de la NASCAR Challenge después de cruzar la meta en la tercera posición detrás de Alex de Alba de Canel´s-Logitech y Marco Marín de +Poker-Health Solution.

El regiomontano, piloto de la escudería Alessandros Racing, dio un importante paso en el automovilismo deportivo mexicano con la obtención del título 2021.

La calidad de Noel se demostró a lo largo de toda la temporada y solamente la posibilidad de no convertirse en el monarca de la categoría. Se puso en peligro cuando en la carrera de San Luis Potosí, no pudo correr debido a que no llegó a tiempo para subirse a su auto, después de haber logrado el campeonato de la F4 en Estados Unidos.

“Es una gran año y tengo muchos planes de los cuales no quiro hablar por el momento, pero pronto los publicaré en mis redes sociales”, dijo Noel.

Salvador de Alba de Sidral Aga Racing campeón NASCAR.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen