Salón de la Fama del Futbol Americano combate al COVID-19. La pandemia de COVID-19 no solo ha causado estragos, sino que ha logrado unir a las sociedades del mundo, que buscan combatir esta enfermedad. El más reciente ejemplo de esto es el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, ubicado en Canton, Ohio, que se unió a un proyecto que dota de alimentos a familias vulnerables.

"Once we learned the details behind @ISAIAHORG, it was an easy decision to say ‘yes’ enthusiastically and join as a partner." – @PFHOFPrez

More on our partnership with Project Isaiah: https://t.co/yZCfXFb5CZ pic.twitter.com/2mMi8IYOeb

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) May 6, 2020