Salida de Memo Ochoa restó ‘relevancia’ a la Liga de Bélgica. Pese a sumar cinco goles en 24 apariciones con el Zulte Waregem, Omar Govea no está en el radar de Gerardo Martino. Para el mexicano de 24 años, esto se debe a que la Liga de Bélgica no es respetada. Además, reconoció que la salida de Guillermo Ochoa del Standard Lieja restó importancia a la competencia.

“Yo creo que sí, se desconoce un poco la Liga, se le dan más reflectores a otras, pero la Liga belga tiene buen nivel, de aquí han salido jugadores que están en el top mundial. Cuando estaba Ochoa había más radar, ahora que se fue ya no está en el radar de la gente”, declaró Govea en entrevista con ‘Récord’.

Pese a la falta de reflectores, Govea confía en dar el gran salto en el Viejo Continente. Esperaba colarse a puestos europeos con su club y llamar la atención del seleccionador nacional.

“No le cierro la puerta a nada, siempre y cuando haya un proyecto deportivo interesante. Sé que estar en México te pone en los ojos de la gente, de la Selección, pero estoy muy bien aquí, este año pienso que vamos a meternos a Europa, entonces no estoy desesperado en volver, pero no le cierro la puerta a nada”, explicó Omar Govea.

El nacido en San Luis Potosí se formó en la cantera de las Águilas del América, equipo al que no le cierra las puertas.

“Con América siempre estaré agradecido, ahí empecé mi formación y me dieron las facilidades para ir a Portugal con 18 años, si haya algún proyecto interesante claro que me gustaría volver, no importa a donde sea”, detalló el mexicano.