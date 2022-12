Salernitana presenta a Ochoa y desea otro Mundial.

El portero mexicano fue presentado por el Salernitana para la segunda mitad de temporada de la Serie A y desea jugar su sexta Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa fue presentado en conferencia de prensa como el nuevo jugador del conjunto de Salernitana de la Serie A luego de su paso por el Mundial Qatar 2022 con la Selección Mexicana y tras dejar las filas del América y dijo que pelea por un lugar en el Mundial 2026.

El futbolista mexicano recalcó lo complicado que es para un portero del continente americano llegar a las ligas de Europa y declaró que su objetivo es llegar al próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Mantengo la ilusión y deseo de continuar a un alto nivel y poder jugar el próximo Mundial que se juega en México y poder terminar mi carrera con ese Mundial”, dijo Memo Ochoa en conferencia de prensa de este jueves durante su presentación con el Salernitana con miras a su sext Copa del Mundo de la FIFA.

Ochoa tuvo la posibilidad de llegar a Europa con el pasaporte europeo, ya que cuenta con el documento por parte España.

Mbappé ignora las celebraciones de “Dibu” Martínez

Ancelotti no cree que Messi sea el mejor de la historia

“La situación como portero latinoamericano en Europa, soy el primer portero en la historia de México que juega en Europa y encontrar un equipo que diera la plaza extracomunitaria a un portero es más difícil”.

El mexicano aseguró que llegó al Calcio de la Serie A con un contrato de seis meses con la opción de continuar un año más.

“Estar seis meses es una opción de la directiva, también es una opción que me ha gustado a mí. Es una consideración que si en algún momento no estoy participando como yo quisiera o jugar lo que pudiera jugar, tengo la opción de no quedarme en un club sin participar”, mencionó Guillermo Ochoa.

El arquero destacó el trabajo de Morgan de Sanctis, director deportivo del Salernitana y reconoció que fue muy directo con él sobre las necesidades que tiene el equipo y lo que necesitan de él.

“Quiero convencer a la directiva de quedarme muchos años más en la Serie A”, declaró el jugador.

Salernitana presenta a Ochoa y desea otro Mundial.

Finalmente, Salernitana tendrá su primer partido después del parón de invierno el próximo miércoles 4 de enero frente al AC Milan, donde Memo Ochoa pudiera tener la oportunidad de debutar en el Calcio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ