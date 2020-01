Saldo positivo en el judo los de Juegos Estatales 2020.

La tercera semana de actividades se reanudó con la disciplina del judo que se realizó en el Velódromo Internacional de Xalapa, en donde participaron más de 150 judokas de varios municipios de la entidad veracruzana.

La presidenta de la Asociación de Judokas de Veracruz, Juliana Palma Valerio, calificó de excelente esta competencia.

Ya que los deportistas tuvieron todas las facilidades y apoyo para poder concretar este evento, el cual servirá para elegir a los judokas que representarán a Veracruz en los Juegos Nacionales 2020.

“La organización del IVD estuvo excelente, nunca antes el municipio de Xalapa había recibido alimentación en este tipo de torneos, y esta vez tuvimos el apoyo para todos, tanto jueces, entrenadores y atletas”

“Quienes fueron atendidos además con hospedajes, transporte y muy buena disposición a quienes comisionó el director del Instituto Veracruzano del Deporte para llevar a cabo este evento”.

En cuanto a la afluencia de deportistas que participaron, la presidenta comentó.

“Fueron casi ciento ochenta competidores de los cuales seleccionaron como treinta de sub 18 y sub 21″.

“Que son los que van a participar en el clasificatorio que se va a llevar a cabo en Tijuana, del 20 al 23 de febrero”.

“Y de ahí van a seleccionar los ocho primeros de los diferentes estados, por lo que esperamos que de ahí salga una buena selección para los Juegos Nacionales”.

“Mientras que en la categoría sub 15 se seleccionan dieciséis ahorita, para ir a competir en el campeonato Tomoyoshi Yamaguchi infantil”.

“A realizarse en la Ciudad de México los primeros días del mes de abril”, finalizó.

Con este torneo concluye la disciplina del Judo, dentro de las competencias estatales de Veracruz 2020.

Ahora los atletas veracruzanos seguirán preparándose para las siguientes competencias.

Así poder ser parte del grupo de los cuarenta y seis competidores en categorías de sub 15, sub 18 y sub 21.

