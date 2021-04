Salcedo define al futbol actual como ‘juego de barbies’.

El defensor de Tigres salió furioso tras ser expulsado ante América y no se quedó callado.

Carlos Salcedo define al futbol como ‘un juego de barbies’ tras su expulsión en la derrota de Tigres por 1-3 ante América .

El defensor de los Felinos acostumbra a realizar comentarios llamativos en redes sociales y esta vez no se quedó callado, puesto que consideró como injusto haber visto la cartulina roja contra las Águilas.

Corría el minuto 58 cuando el seleccionado mexicano se barrió a destiempo y derribó al goleador Roger Martínez. Lo que propició su segunda cartulina amarilla y dejó a su escuadra en inferioridad numérica.

Salcedo ha disputado 13 de los 14 partidos de los Felinos en la actual campaña, donde ha acumulado mil 130 minutos en el campo, pero ha visto cuatro tarjetas amarillas y una roja.

El zaguero dorsal ‘3’, Salcedo ha sido expulsado cuatro ocasiones durante su carrera como futbolista profesional. Tres veces con Tigres y solo una durante su etapa con Chivas.

Tigres perdió su tercer partido perdido en los últimos cuatro duelos y eso significó su tercer derrota consecutiva en el ‘Volcán’ para permanecer como el segundo peor equipo en casa durante el presente Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX.

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres explicó su molestia con el árbitro César Arturo Ramos. Ya que dijo que no fue justo con sus decisiones en el duelo ante América.

“El cuerpo arbitral siempre los he respetado, pero siento que hoy el árbitro inclinó la balanza en cuestión de faltas, tarjetas y las expulsiones hacia nosotros, como el equipo América merecía y no los utilizó. En la primera falta de Salcedo, el partido sigue y le hacen la misma falta a Aquino que Salcedo y no la marca y así siento que el árbitro no fue parejo para marcar tanto para un lado como al otro”, declaró Ferretti tras la derrota.

