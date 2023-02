Sabor agridulce.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

El pasado martes se dio a conocer la propuesta para reorganizar y elevar el nivel del campeonato mexicano en favor del jugador nacional, pero me sabe más a un trabajo de relaciones públicas que a otra cosa. Desaparecer el repechaje y reducir mínimamente el número de jugadores no formados en México no soluciona todos los problemas. El regreso del ascenso y descenso es imperativo, pero sigue sin resolver lo que tiene al futbol de nuestro país en el peor momento de las últimas décadas.

Lo único que hace este plan, en sentido estricto, es desaparecer el repechaje. Lo del ascenso y descenso, de concretarse, debe pasar por una serie de valoraciones y lo del premio al equipo con más puntos sumando los dos torneos es apenas una felicitación. No hay mayor tema, estaríamos, en el mejor de los casos, regresando a donde estábamos hace unos años.

La FMF sabe que las cosas están mal mediáticamente y tiene que comenzar a reparar por ese sector. Le hablaron al público de soluciones mágicas con ideas que endulzan el oído – el regreso del ascenso y descenso – y de pronto todo está bien. Dentro de la propuesta también se plantea eliminar la multipropiedad, pero uno de los miembros del Comité de Dueños, Alejandro Irarragorri, es uno de los que más se benefician de ella. Las cosas no son así de fáciles. Insisto, lo del otro día fue, y no otra cosa, un excelente trabajo de relaciones públicas.

El futbol mexicano necesita mejores futbolistas, una mayor producción de la materia prima; eso que no se soluciona jugando una liguilla de ocho o reduciendo el número de extranjeros. Es alarmante la limitada cantidad de talento nacional que se ha desarrollado en los últimos años. Se evidencia mucho bajo los tres palos; reconocíamos nuestro balompié por ser tierra de grandes arqueros y hoy tenemos, si bien nos va, a uno que podría ser madera de selección por parte de la nueva generación.

Mucho se habló hace unos meses de los “pesos muertos” y “abuelitos” que llevaron a Qatar, pero, ahora que todos ellos se van definitivamente, nos daremos cuenta de la poca profundidad de plantilla que hay en la selección del país. Tenemos un portero, una línea de cuatro, un cinco, un par de interiores y un nueve. Por lo demás, hace falta mucho por trabajar. Y por más que cambies una y otra vez el formato de la Liga MX, sin jugadores no se compite.

La propuesta me agrada, no quiero que se malentienda, el repechaje tenía que desaparecer y el ascenso/descenso volver, pero hace falta mucho trabajo en producción de jugadores y si el Comité de Dueños se convierte en otra maquinara que vela por sus intereses, como es costumbre, todo el plan no significa nada.

