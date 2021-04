Sabiduría ancestral para enseñar en tiempos difíciles.

Por Don Roberto Matosas / El Dictamen.

La pandemia llevó a un maestro a desempolvar su libro favorito en busca de consejos ancestrales que todavía se aplican.

Confesión: No he leído ningún libro sobre la práctica de instrucción este año porque mi cerebro no puede aprender una cosa más. Regresé al aula desde agosto y, en cada período, enseño a una clase completa de estudiantes cara a cara y a un puñado en línea. Para rejuvenecer, dedico mi tiempo de lectura a libros que alimentan mi alma y que son más relevantes para las lecciones de paciencia, amabilidad y comprensión que he enmarcado este último año.

Me he sumergido en algunos viejos favoritos que me recuerdan cómo ser un buen ser humano; el número uno en mi lista es Los Cuatro Acuerdos, de Don Miguel Ruiz. En este libro, Ruiz destila la antigua sabiduría tolteca en lecciones que los lectores pueden aplicar a sus vidas para limitar el sufrimiento y aumentar la alegría. El mensaje es atemporal, pero se siente como si hubiera sido escrito para este año cuando nuestra paciencia con nosotros mismos y con los demás se está agotando. Como lo leí en el contexto de la pandemia y volví a familiarizarme con cada uno de los cuatro acuerdos a continuación, cambiaron la forma en que me relaciono con otras personas en mi escuela y me hicieron más positivo.

SE IMPECABLE CON TUS PALABRAS

Las palabras son poderosas; pueden acumular o destruir. Trabajo con estudiantes que, en su mayor parte, han tenido problemas en la escuela toda su vida. Ya están deprimidos y no necesitan que yo refuerce el ciclo de pensamiento negativo en el que a menudo se quedan estancados.

Entonces, en lugar de reprenderlos cuando se olvidan de entregar el trabajo o obtienen una mala calificación en una evaluación (lo que parece suceder con más frecuencia este año), les digo palabras de afirmación. Les recuerdo a mis estudiantes que son más que su GPA o su último puntaje en la prueba y que tienen lo que se necesita para tener éxito. Celebro los éxitos fuera del aula con ellos, como conseguir su primer trabajo o aprobar su examen de conducir. Si también desea fomentar la esperanza y las creencias saludables en sí mismos en sus estudiantes, el Greater Good Science Center de UC Berkeley ofrece estas sugerencias.

NO TOMES NADA PERSONALMENTE

El conflicto ocasional es inevitable, un subproducto del ser humano. Pero siempre tengo la opción de decidir hasta qué punto estoy dispuesto a participar en un conflicto. Si un estudiante me mira bruscamente, puedo reaccionar o puedo hacer una pausa y recordar que su comportamiento refleja quiénes son o, más exactamente, los desafíos que están soportando, de los que podría no ser consciente. Nada de lo que otros dicen o hacen es sobre mí. Es una idea liberadora.

Me esfuerzo por liderar con compasión y aceptación en mi salón de clases, dos claves para cultivar relaciones positivas con los estudiantes. Pero cuando los niños se enojan, lo que sucede a veces a pesar de mis mejores esfuerzos, trato de no desanimarme ni ofenderme. Rebecca Alber, instructora de la Escuela de Graduados en Educación y Estudios de la Información de UCLA, tiene algunas sugerencias útiles sobre cómo calmar situaciones difíciles en lugar de tomarlas personalmente.

NO HAGAS SUPOSICIONES

Las suposiciones pueden dar lugar a malentendidos porque no siempre se basan en la verdad. Como escribe Ruiz, “Asumimos que todos ven la vida de la manera en que la vemos”.Las suposiciones no son solo miopes, pueden ser peligrosas.

Me recuerdo a mí mismo que no puedo hacer suposiciones sobre la vida de mis alumnos fuera de mi salón de clases. No puedo asumir que compartan mi pasión por mi tema, que tengan el mismo tipo de apoyo en casa que yo, o incluso que hayan comido o dormido lo suficiente anoche. Una vez que libero todas las suposiciones sobre mis estudiantes, sucede algo mágico: hago espacio para escuchar la historia de cada estudiante y comprender verdaderamente sus fortalezas, esperanzas y desafíos individuales. Solo hay una suposición segura que puedo hacer este año: que todos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Si supieran mejor o tuvieran más apoyo, tal vez lo harían mejor. La bondad y la gracia, para nosotros, nuestros estudiantes y sus familias, es de gran ayuda.

HAZLO SIEMPRE LO MEJOR QUE PUEDAS

Según Ruiz, la calidad de lo mejor cambiará dependiendo de las circunstancias de su vida. Si bien es cierto que este año es especialmente difícil mientras navegamos por la enseñanza en una pandemia, seamos honestos: las condiciones nunca han sido fáciles para los maestros. Normalmente pasamos los fines de semana calificando y creando lecciones, e incluso en un año normal nuestro trabajo no se puede realizar físicamente en 40 horas a la semana. Sin embargo, somos nuestros peores críticos, tratando de hacer todas las cosas y complacer a todas las personas, y nos castigamos cuando no lo hacemos.

Este año seré más amable conmigo mismo. En lugar de intentar ser una estrella de rock en todos los aspectos, me estoy concentrando en solo dos: una excelente planificación, para que el tiempo de mis alumnos en clase sea atractivo y productivo, y construir relaciones. Si hay algo que me han enseñado los desafíos y la pérdida de esta pandemia, es que las relaciones son lo único que realmente importa, no solo las relaciones con mis estudiantes sino las relaciones con mis amigos y mi familia. Yo hago tiempo para la gente que amo, incluso si eso significa no hacer todo todos los días. Y cuando recuesto la cabeza por la noche, siento una sensación de paz, sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo.

Por hoy, esto es suficiente. Yo soy suficiente.

Fuente: Melissa Roy, EDUTOPIA, 24 de marzo de 2021.

