Ryan Tannehill firma millonaria extensión con Tennessee. A escasos días de que comience el nuevo año de la NFL, los equipos comenzaron a mover sus fichas y los Titanes de Tennessee no estaban listos para dejar ir a una de las revelaciones de 2019.

De acuerdo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network, Ryan Tannehill acordó un contrato por cuatro temporadas y 118 millones de dólares con Tennessee, con lo cual evitará llegar a la agencia libre. Según lo reportado por Rapoport, 62 millones son completamente garantizados y esta cifra podrías ascender hasta 91 mdd.

Breaking: The Titans and Ryan Tannehill have agreed to terms on a four-year contract extension worth $118 million total, sources tell @JeffDarlington . pic.twitter.com/EFjx3enWtn

Tannehill se ganó su extensión al salir de la banca en 2019 para suplir a un errático e irregular Marcus Mariota. El ex mariscal de campo de los Delfines de Miami impresionó a propios y extraños con su juego y se encargó, con ayuda del corredor Derrick Henry, de llevar a los Titanes a la postemporada de la Conferencia Americana.

A pesar de que la ofensiva se recargó sobre las piernas de Henry en los playoffs, la contribución de Tannehill fue innegable al tomar al equipo con récord de 2-4 y ponerlo en la pelea por el título de la División del Sur.

Con Ryan Tannehill en los controles, los Titanes se clasificaron a los playoffs como el sexto sembrado de la Conferencia Americana. En semanas consecutivas eliminaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra (campeones del Super Bowl LIII) y Cuervos de Baltimore, este último tuvo la mejor marca de la NFL.

La historia de ‘Cenicienta’ de Tennessee y Tannehill tuvo un crudo final al caer en el Juego de Campeonato de la Americana ante los eventuales monarcas del Super Bowl, los Jefes de Kansas City.

