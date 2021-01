Ryan García no peleará contra Manny Pacquiao. Ryan García no ha ocultado su interés por pelear ante Manny Pacquiao tan pronto como sea posible, sin embargo, su deseo no se hará realidad en el futuro cercano. En entrevista con el programa ESPN KNOCKOUT, Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, develó que García no enfrentará al filipino.

Atención aquí 🚨



Presidente de Golden Boy asegura que NO HABRÁ pelea entre Ryan García y Manny Pacquiao https://t.co/YP20Ot4m0u — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) January 30, 2021

No hay nada que hablar de eso, sí nos contactaron, pero resulta que no hay nada que hablar, esa pelea no se va a dar. Es gente nueva que entró al boxeo, que quiere entrar, pero no hay nada que hablar, no hay nada concreto, yo no veo posibilidades”, declaró el directivo en el programa de ESPN.

Tajantes en Golden Boy. Pelea entre Pacquiao y Ryan García no se va a dar. https://t.co/DPYCHpkjJI — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) January 30, 2021

Apenas unas horas antes de las tajantes palabras de su promotora, Ryan confesó que recibió una llamada para conocer su interés en pelear ante Pacman. El mexicoamericano indicó que se preparaba para enfrentar a Gervonta Davis, empero, cambió su enfoque tras conocer esta propuesta.

Hombre apuesta 2.3 millones de dólares en el Super Bowl LV

Mike Pettine no continuará con Green Bay

Ryan García no peleará contra Manny Pacquiao, revela Golden Boy Promotions

“Mi corazón quería a Gervonta Davis y estaba enfocado en eso. Pero de repente recibes una llamada y te dicen: ‘puedes pelear ante Manny Pacquiao’. ¿Qué vas a decir a eso? Lo pueden llamar como quieran (oficial o exhibición), pero será una pelea. Lanzaré golpes como si quisiera noquear a Pacquiao”, comentó a ESPN el pugilista.

Ryan García vs Manny Pacquiao



🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/0HrJ6XXLLQ — Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) January 25, 2021

Pese a sus deseos, la posibilidad es que García enfrente a la sensación Teófimo López, una de las grandes sorpresas de 2020. “Es más factible la de Teófimo, es más factible y es una de las peleas que obviamente interesa a Ryan García, esa pelea puede ser una gran pelea”, concluyó Eric Gómez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen