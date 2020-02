Ryan Fitzpatrick regresará por otro año a la NFL. La NFL tendrá de regreso la magia de Ryan Fitzpatrick para 2020, así lo confirmó el veterano mariscal de campo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network. El egresado de la Universidad de Harvard disputará su temporada número 16 en la liga y podría ser en el mismo equipo que lo empleó en 2019.

Tras la confirmación de Fitzpatrick de que regresará por un año más, los reportes señalan que podría ser con los Delfines de Miami. Según lo informado en la prensa norteamericana, el equipo entrenado por Brian Flores estaría interesado en retener al pasador, quien llegó a Miami como un experimentado suplente para Josh Rosen.

I ran into #Dolphins QB Ryan Fitzpatrick last night, and if there was any doubt about him playing in 2020, there isn’t now. Fitz confirmed he’s playing and with the #Dolphins being very open about wanting him to play for them, expect that to happen.

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 31, 2020