Russell Westbrook confirma que padece COVID-19. Russell Westbrook dio a conocer que contrajo COVID-19 y por esa razón no viajó con el resto de sus compañeros de los Rockets de Houston a Orlando, Florida, en donde se reanudará la temporada de la NBA. A través de una publicación en sus redes sociales, el Jugador Más Valioso de 2017 reveló que se encuentra en cuarentena y detalló que no ha presentado molestias por la enfermedad.

“Di positivo para a COVID-19 previo a la salida de mi equipo a Orlando. Actualmente me siento bien, estoy en cuarentena y ansioso de reunirme con mis compañeros de equipo cuando sea declarado libre de la enfermedad. Gracias a todos por sus buenos deseos y apoyo continuo. Por favor tomen con seriedad a este virus. Cuídense. Usen mascarillas”, expresó Westbrook en Instagram.

Russell Westbrook dio positivo de coronavirus. El jugador no había viajado a Orlando todavía, espera el "ok" de los médicos para poder viajar. #NBA pic.twitter.com/reqGQ273ZD

Además de Westbrook, James Harden y Luc Mbah a Moute no realizaron el viaje a la burbuja que implementó la NBA en el Disney World Resort en Orlando y el equipo no detalló el motivo de su ausencia. Pese a esto, el entrenador de Houston, Mike D’Antoni expresó que esperaba contar con estos elementos en “tres o cuatro días”.

De acuerdo al protocolo implementado por la Liga, una vez que Westbrook, Harden y Mbah a Moute se reincorporen con los Rockets en Florida deberán aislarse en sus habitaciones de hotel por 48 horas, como una medida de protección para el resto de sus compañeros.

Russell Westbrook says he has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/BYG6clQmup

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020