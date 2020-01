Ruso Zamogilny se burla del nuevo uniforme de Morelia

Atlante tiene entre sus filas a dos auténticos héroes. Alex Diego, timonel de los Potros de Hierro junto a Kevin Ramírez evitaron que un hombre perdiera su vida en el mar de Cancún, ciudad donde el equipo de Ascenso MX realiza su pretemporada.

Tanto el estratega como el futbolista arriesgaron su vida al meterse al mar y sacar a una persona que nadaba en la zona y que debido al fuerte oleaje no podía regresar a la orilla.

“La realidad de lo que pasaba por mi cabeza es que no podía quedarme sin hacer nada, es una realidad. Tenía que meterme ahí porque la conciencia no me iba a dejar tranquilo si esa persona se ahogaba. Qué bueno que el señor está con su familia y se tiene que hacer conciencia que muchos podemos vivir situaciones similares y debemos saber reaccionar”, señaló Alex Diego, técnico del Atlante.

“Estábamos entrenando y Kevin volteó al mar y vio a la persona que se estaba ahogando. Ahí nos avisó y todos corrimos a tratar de buscar a un salvavidas y a un profesional porque la corriente del mar estaba muy fuerte y él estaba muy lejos. Empecé a buscar llantas salvavidas y encontramos dos. Fuimos por ellos y ahí tomé la decisión, junto con Kevin, de aventarnos por él. Ya llevaba mucho tiempo ahí y no sabíamos cuánto le quedaba“, abundó.

“Pensamos en aventarnos a la brava, sin nada, pero lo pensé bien y hubiera sido muy equivocado porque aventarse así, sin preparación en el mar, hubiera sido malo. Ya teniendo los salvavidas no lo pensamos y fue el impulso de ayudar a la persona que se estaba ahogando”, reconoció juvenil estratega de los Potros de Hierro del Atlante.

Agradecen a los elementos del Atlante

La persona ‘rescatada’ les agradeció, tanto al timonel del Atlante, Alex Diego, como al futbolista, Kevin Ramírez, el haberse arriesgado para rescatarlo.

“El miedo que yo tenía era que se ahogara en lo que me tardaba en llegar a él. Estaba muy lejos, como a 900 metros de la playa y el miedo era que no llegáramos. El buscarlo en el fondo hubiera sido una cosa de locos. Al ver que nos metimos por él le entró el tema de supervivencia y aguantó hasta que llegamos a él“, añade Alex Diego.

“Nos dijo que muchas gracias, que le salvamos la vida y que ya estaba a punto de tirar la toalla. Después llegó la policía y lo atendieron. Nosotros seguimos con el entrenamiento como estaba planeado”, finalizó el timonel del Atlante.

🌅🏃‍♂️ Buenos días Azulgranas Hoy toca sesión en la playa 🏖️⚽🐎 ¡Arreeee Potros!#ContigoDondeSea 🔵🔴 pic.twitter.com/zKnmHBaKP6 — Atlante F.C. (@Atlante) December 14, 2019

