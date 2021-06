Rusia acaba con 235 minutos sin gol al vencer a Finlandia.

Finlandia vendió cara la victoria, pero no pudo evitarla; Rusia tomó cierta revancha personal tras su primer juego ante Bélgica, hizo cambios desde la portería y ganó 0-1 en su segundo encuentro de la Euro 2020 en San Petersburgo.

Con el triunfo, los rusos llegaron a tres puntos en el Grupo B y dejó en mismo número de unidades a los búhos reales. Bélgica y Dinamarca jugarán el jueves. El único gol del partido corrió a cargo de Aleksei Miranchuk segundos antes del descanso.

Fue un primer tiempo accidentado en el Saint Petersburg Stadium, luego de que Rusia perdiera a Mário Fernandes por lesión, uno de los cinco brasileños que participan en la Euro 2020 .

Fernandes salió al minuto 26 por Karavaev luego de un choque accidental con el central O’Shaughnessy en el que cayó de espaldas y de donde ya o se pudo levantar; la atención fue inmediata y debió abandonar el campo en camilla.

Pero el juego dio tensión y emoción desde el arranque, luego de que al minuto tres Joel Pohjanpalo marcara de palomita un servicio por derecha. Pero que fue anulado tras los festejos debido a que se encontraba en posición adelantada, tras revisión del VAR.

Vino con ello la reacción rusa, primero con un disparo apenas desviado y potente de Magomed Ozdoev, al 10’; y luego con un tiro al poste del capitán Dzyuba, aunque de inmediato se marcó nueva posición adelantada.

Los accidentes continuaron al minuto 36, luego de que Uronen, de Finlandia, barriera y evitara el gol de Karavaev. Recién ingresado y quien se estrelló en el poste por lo que debió ser atendido en un duelo accidentado.

Cumplidos los primeros 45 minutos, ya en tiempo de compensación, vino el gol de Aleksei Miranchuk. Que tras una pared en los linderos del área, recortó a un defensa y definió con un zurdazo bien colocado en el área para el 0-1.

Rusia tenía cinco partidos seguidos de Euro sin irse con ventaja al descanso y 235 minutos sin gol en una Eurocopa.

El segundo tiempo inició también revolucionado, con un disparo apenas desviado de Golovin y una parada de Safonov a Pukki; el portero ruso reemplazó a Shunin, quien fue el guardameta en el arranque de la Euro 2020 ante Bélgica y que recibió el 3-0 definitivo.

Al 72, Kuzyaev sacó tremendo disparo desde linderos del área que el portero Hradecky tapó a una mano en una atajada espectacular que evitó el 0-2. Rusia no dejó de amedrentar, un gol no era ventaja suficiente y quiso evitar sorpresas. Aunque no llegó el segundo, mantuvo la pizarra a su favor y los primeros puntos del torneo.

Rusia ahora cerrará la fase de grupos contra Dinamarca. Mientras Finlandia lo hará ante Bélgica en lo que parece serán duelos de definición hacia los Octavos de Final dentro del Sector B.

