Rummenigge y Barçagate: Reí cuando leí la noticia.

El exfutbolista alemán aseguró que no le sorprendió la noticia del pago por parte del Barcelona a Negreira, vicepresidente de los árbitros.

“Créeme cuando te digo que me reí al leer esta noticia”, declaró en una entrevista con el diario italiano ‘Corriere dello Sport’.

“Sin embargo, no me sorprende. Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional. El tema arbitral también debe abordarse con mucha seriedad y respeto”, apuntó tajante el exdirector ejecutivo del Bayern.

Fue jugador del Inter de Milán y del Bayern, comentó también el caso del Juventus, que recibió 15 puntos de sanción en Serie A por el caso ‘plusvalías’, una maniobra mediante la que infló el valor de mercado de sus jugadores para generar mayores ingresos en sus traspasos y cuadrar balances generando una plusvalía ficticia, considerada una acción ilegal.

“Leyendo lo que había hecho la ‘Juve’ no me lo podía creer, no había oído nada igual en mi vida. La ‘Juve’ es un club muy importante, un punto de referencia para el fútbol italiano y europeo que se ha metido un gol en propia meta estrepitoso, pero estoy seguro de que sabrá reconstruirse en el momento oportuno”, opinó.

Rummenigge se mostró en contra de la Superliga: “No es casualidad que la idea surgiera de tres clubes con enormes problemas de liquidez. Pretendían obtener ingresos importantes rápidamente”.

Finalmente, “ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no soportaría un cambio tan radical. Lo que tiene que cambiar, y rápido, es el ‘Fair Play Financiero’, tendrá que ser más estricto”, sentenció.

