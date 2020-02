Ruidíaz dejó la Liga Mx por inseguridad en México. El ex delantero de Morelia, Raúl Ruidíaz, aseguró que hay que “pensar dos veces” antes de decidir venir a jugar a México debido a los altos índices de inseguridad que presenta nuestro país desde hace más de una década.

El ahora atacante de Seattle Sounders reveló que debido a la gran cantidad de cosas por las que atravesó durante su estancia en Michoacán, uno de los estados más inseguros de la República Mexicana, decidió mudar a su familia a Estados Unidos al fichar con esta escuadra de la MLS.

“Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”, declaró Ruidíaz durante el campamento que realiza Seattle en la Ciudad de México.

El delantero peruano descartó haber recibido amenazas durante su estadía de dos años con los Monarcas, sin embargo, aseguró vio algunos percances, aunque nunca fue afectado directamente.

“Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos”, agregó Ruidíaz.

Por último, Raúl Ruidíaz señaló que México es un país “muy complicado” pero expresó que si una persona no “se mete en problemas” no tendrá de qué preocuparse. “México es un país muy complicado por la situación que está viviendo, pero creo que sí no te metes en problemas, no pasa nada. Más allá de todo, rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado”.

Raúl Ruidíaz fue vendido por Morelia en julio 2017 a Seattle. En dos temporadas con su actual escuadra, el atacante hinca acumula 28 goles en 42 partidos y en 2019 ganó el título de la MLS.

Los Sounders se encuentran en la Ciudad de México previo a su encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Seattle visitará el próximo jueves Honduras para enfrentar a Olimpia.

