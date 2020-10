Rubí Soto hace su debut en el Villarreal de España.

Rubí Soto, delantera mexicana, debutó con el Villarreal Femenil en el Reto Iberdrola, Segunda División Femenil de España

Soto entró de cambio al minuto 89 por María Cienfuegos, quien fue una de los refuerzos del equipo para esta nueva campaña.

Por lo tanto el Submarino Amarillo derrotó 1-0 al Levante en la Ciudad Deportiva del Villarreal con anotación de Sheila Guijarro, al minuto 44.

Fue el primer partido del Villarreal en la temporada 2020-2021, lo hizo en la Jornada 2, pues descansó en la Fecha 1.

Rubí Soto llegó apara esta temporada al Villarreal, tras participar con Chivas Femenil , con el que hizo 20 goles.

Desde 2018 participó con el Rebaño con la playera número 15, número que conserva en el Villarreal.

Además cabe recordar que en la Primera División militan cinco mexicanas, Kiana Palacios en la Real Sociedad. Kenti Robles que durante el verano dejó al Atlético de Madrid para unirse al recién creado cuadro femenil del Real Madrid. Pamela Tajonar que dejó al Barcelona, donde no disfrutó de muchas oportunidades. Ahora defiende el arco del Logroño, Charlyn Corral, recientemente operada de una lesión en los ligamentos, y María Díaz Leal con el Santa Teresa.

Como extraño a mamá .. extraño contarle todo lo que me pasa, era la única que me hacía sentirme tranquila, la que me animaba a seguir, y la que en mis ratos libres aún así a la distancia me hacía compañía por cualquier medio.

a veces no entiendo la ley de la vida .

— Rubí Soto (@RubiSoto25) October 24, 2020